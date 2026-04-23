「ジャイアンツ３−０ドジャース」（２２日、サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。２登板ぶりに投打同時のリアル二刀流でプレーとなり、投手としては６回５安打無失点７奪三振の快投をみせたが、打者としては４打数無安打に終わり、昨季８月２４日のパドレス戦から続いていた連続出塁記録は５３でストップした。球団記録の５８まであと５と迫っていたが、ついに途切れてしまった。チームは今季初完封負けで２度目の２連敗。６カードぶり、今季２度目の負け越しとなった。

ジャイアンツ先発のマリーの前に苦しんだ。初回の第１打席は一ゴロに倒れた。投球直後の先頭打者となった三回の第２打席は一塁へ強烈な打球を放ったが一塁手がうまく対応され、アウトになった。第３打席はインコースの直球に手が出ず、見逃し三振を喫した。八回の第４打席は２番手キリアンの前に左飛に倒れた。本塁打からも遠ざかっており、８戦連続ノーアーチは今季ワーストとなった。

投手としては圧巻の投球をみせた。初回から１６０キロ超の直球を連発し、ジャイアンツ打線を圧倒。五回には今季最速の１６２キロをマーク。６回９１球５安打無失点７奪三振の快投で、無四球は今季初。開幕から４登板連続ＱＳを達成し、防御率は驚異の０・３８となった。味方の援護はなく３勝目はならなかった。