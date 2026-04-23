この記事をまとめると ■ミッドナイトパープルはGT-Rを象徴するボディカラーであるが専用色ではない ■180SXやジュークやノートオーラなどにもミッドナイトパープルは設定されていた ■R35型最後の1台としてラインオフされたGT-Rもミッドナイトパープルだった R33型GT-Rとともに誕生した「ミッドナイトパープル」 フェラーリの「ロッソ・コルサ」、メルセデス・ベンツの「シルバーアロー」、ホンダの「チャンピオンシップホワイ