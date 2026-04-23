４月２３日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、経済アナリスト・森永康平氏と寺島尚正アナウンサーが、アメリカとイランの停戦延長に関するニュースについて意見を交わした。 森永氏「アメリカ側からすると非常に上手いやり方じゃないかなと思いますけどね」 アメリカのトランプ大統領は２１日、SNSで「イラン側から提案が出され、協議が終了するまでの間、停戦を延長する」と表明した。停戦の期限は区切