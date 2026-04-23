一人だから余裕と思っていても、実際に一人暮らしを始めてみると、なかなか貯金ができず不安に思う方もいるかもしれません。さらに将来結婚を考えたとき、どれくらいの収入があればいいのか気になる方も多いでしょう。この記事では、現在の家計の状況を整理しながら、結婚後に必要な収入の目安について、わかりやすく解説します。 手取り19万円・家賃8万円で貯金できない理由 まず、手取り19万円で家賃8万円という状況は