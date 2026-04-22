大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月21日(日本時間22日) サンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャース＠オラクル・パーク＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打、2三振で連続試合出塁を「53」に伸ばした。 2018年、秋信守(チュ・シンシュ、レンジャース)がマークしたアジア選手記録を更新し、2000年のショ