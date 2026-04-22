鹿島アントラーズは22日、潮来市との新クラブハウス整備に向けた検討を開始することを発表した。鹿嶋市にクラブハウスを構えている鹿島だが、1993年の竣工から30年以上が経過し、施設の老朽化が進行。また、クラブが掲げる成長戦略に伴う人員増加、および育成組織であるアカデミーからトップチームまでの一貫した指導・育成環境をさらに発展・継続させるにあたり、敷地内において拡張するためのスペース確保が物理的に困難な状