中学生に本格的な音楽に触れてもらおうと周南市の企業が22日、市の教育委員会にコンサートのチケット100枚を贈呈しました。贈呈式では酒造会社・山縣本店の山縣俊郎社長が、周南市教育委員会の厚東和彦教育長にチケットの目録を手渡しました。周南市に本社をおく山縣本店、ネッツトヨタ山口・トクビルの3社は、将来を担う子どもたちに本格的な音楽に触れ成長してもらおうと毎年、中学生100人を西京コンサートに招待し