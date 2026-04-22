将棋の第97期棋聖戦は22日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定トーナメント準決勝の1局を行い、先手の服部慎一郎七段（26）が高見泰地七段（32）を111手で下し、挑戦者決定戦へ駒を進めた。一般棋戦で4度の優勝歴を持つ服部はタイトル戦初出場まで1勝と迫った。準決勝のもう1局、羽生善治九段（55）―広瀬章人九段（39）戦は23日に行われる。現在の棋聖位は藤井聡太6冠（23）が保持している。