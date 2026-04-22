4月18日に発生した長野県北部を震源とする地震。最大震度5強を観測した長野県大町市では、住宅に被害を受けた市民向けに「り災証明書」の申請受け付けが、22日から始まりました。松井美幸キャスター「大町市八坂地区に来ています。住宅を見回してみると、現在も屋根はブルーシートで覆われた状態です」大きな揺れによる被害の痕跡が今も残る大町市八坂地区。4月18日午後1時20分ごろに発生した県北部を震源とする