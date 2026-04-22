「阪神−ＤｅＮＡ」（２２日、横浜スタジアム）前夜、７年ぶりの１６失点で敗れた阪神が、この日も初回に４点を奪われた。先発の茨木が先頭から連続二塁打で無死二、三塁のピンチ。ヒュンメルは空振り三振に切ったが、佐野に中前２点打を浴び先制された。なおも度会の安打で一、二塁とし、勝又の打ち取ったかに見えた高く弾んだ打球は、茨木のグラブを弾いて二塁方向へ。遊撃・木浪も処理できずに内野安打をなり、１死満塁の