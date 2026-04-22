■MLBジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日、オラクル・パーク）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのジャイアンツ戦に今季5度目の先発に挑み、7回101球を投げて、被安打6、奪三振7、四球2、失点3（自責3）。開幕5戦連続クオリティスタート（QS）を達成する力投となった。しかし打線は3安打1得点に倒れ、山本は今季2度目の黒星を喫した。試合