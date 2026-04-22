昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、２２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午前１時）に出演し、家族の出産年齢を明かした。辻は俳優の杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月、２０歳の時に長女・希空（のあ）を出産した。司会の黒柳徹子は「あなたが２０歳でお産みになったんでビックリしたんだけど、辻家では珍しくなくて、おばあさま、お母さま、お姉さま。みんなハタ