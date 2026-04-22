開催：2026.4.22 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 1 [ドジャース] MLBの試合が22日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとドジャースが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。 1回裏、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得