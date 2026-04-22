女優の水野真紀が、長年携わってきた番組プロデューサーが亡くなったことを報告した。

自身の冠番組である毎日放送「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜・後７時）のスタッフだという。２２日に自身のインスタグラムを更新し、「この４月に、放送２６年目に入った『魔法のレストラン』（ＭＢＳ毎日放送 水曜１９時〜）。２００１年に番組を立ち上げてくださったプロデューサー“本Ｐ”が永眠されました。奇しくもスタジオ収録日の朝のことでした」と訃報を伝えた。

「おおらかでチャーミングで、自己研鑽（けんさん）を欠かない、誰からも慕われる方でした。最高に素敵な本Ｐに出会えたことは私の仕事人生の財産です」と人柄を明かす。「最後のやりとりに『視聴率が、良ければ飛び上がり、悪ければうつむき、必死で番組つくりました』とありました。私達の仕事は『誰かの必死さ』の上に成り立っている。忘れがちなそのことを本Ｐは命の灯火が消えようとする中で伝えてくださいました」と存在に感謝した。

「本Ｐが生んだ子どもともいえる『魔法のレストラン』を、我々はこれからも大切に守って参ります」と誓い、「本Ｐ！大好きな麻婆豆腐を食べながら見守ってくださいね。安らかにお眠りください」と呼びかけた。

２枚の写真を投稿。一枚目は「２００２年頃？」に撮影したもので「魔法のレストラン・ベトナムロケにて」。もう一枚は「病床よりとびきりの笑顔の画像を送ってくださいました。２５周年記念Ｔシャツのデザインは、二つ候補があったのですが、最終選択は本Ｐにお願いしました」と説明した。