岩井明愛が自身のインスタグラムを更新。「MAZZELの皆さんに届け！！」と元気よく記すと、好評の「踊ってみたシリーズ」第6弾を投稿した。【動画】「いつ練習してるんだろ」岩井明愛が推しのMAZZELのダンスを完コピ今回挑戦したのは日本の8人組ボーカルダンスグループMAZZEL（マーゼル）が歌う「Get Up And Dance」だ。サビの部分を完コピしてみせた。そしてダンスを披露したステージは、23日に開幕する米国女子ツアー今季最初のメ