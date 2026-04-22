サッカーJ2のジュビロ磐田は22日、志垣良監督の契約解除と三浦文丈コーチの新監督就任を発表しました。今シーズンから監督に就任した志垣氏、開幕から8戦目まで90分以内での勝利がなく低迷していましたが、4日の甲府戦から3連勝を飾るなど復調の兆しを見せていました。志垣氏は「自分の標ぼうするサッカーとはかけ離れた内容、結果になってしまった事に責任を感じています」とコメントしました。新監督は