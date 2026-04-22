開催：2026.4.22 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 0 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が22日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。 Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するヤンキースの先発投手はルイス・ヒルで試合は開始した。 2回表、4番 ジアンカルロ・スタントン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランで