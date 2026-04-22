【スシロー：新フェア商品】 4月22日～ 販売開始 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて4月22日より新たなフェア商品を販売開始する。 本フェアでは期間中、「大とろ」、「天然赤えび2貫」が目玉商品として特別価格の110円で登場。また、GWに合わせたお得ネタとして、「大分産 くにさき姫だこ」、「漬けムラサキいか耳」などが期間、数量限定