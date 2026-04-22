【スシロー：新フェア商品】 4月22日～ 販売開始

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて4月22日より新たなフェア商品を販売開始する。

本フェアでは期間中、「大とろ」、「天然赤えび2貫」が目玉商品として特別価格の110円で登場。また、GWに合わせたお得ネタとして、「大分産 くにさき姫だこ」、「漬けムラサキいか耳」などが期間、数量限定で販売される。

そのほか、「マーラー風まぐろ揚げネギ添え」、「ジャンボかにカマ天にぎり」、「貝づくし5貫盛り」、大阪の人気店「中村商店 高槻本店」監修「香味清湯 塩らーめん」など、スシローならではのバラエティ豊かなメニューが多数登場する。

大とろ 価格：110円～ 販売期間：4月22日～4月29日 ※但し販売数量予定数325万食が完売次第終了

天然赤えび2貫 価格：110円～ 販売期間：4月22日～4月29日 ※但し販売数量予定数136万食が完売次第終了

大分産 くにさき姫だこ 価格：260円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数33万食が完売次第終了

漬けムラサキいか耳 価格：120円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数116万食が完売次第終了

マーラー風まぐろ揚げネギ添え 価格：180円～ 販売期間：4月22日～

和牛さしとろポン酢ジュレ 価格：260円～ 販売期間：4月22日～5月31日 ※但し販売数量予定数61万食が完売次第終了

グリルチキンチーズマヨ炙り 価格：200円～ 販売期間：4月22日～

とろ～りチーズに炙りハンバーグ 価格：200円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数50万食が完売次第終了

ジャンボかにカマ天にぎり 価格：140円～ 販売期間：4月22日～5月31日 ※但し販売数量予定数96万食が完売次第終了

サラダ3貫盛り 価格：120円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数126万食が完売次第終了

ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ 価格：140円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数50万食が完売次第終了

貝づくし5貫盛り 価格：680円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数49万食が完売次第終了

［村商店 高槻本店］香味清湯 塩らーめん 価格：450円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数52万食が完売次第終了

ガツンと！ 醤油ガーリック油そば 価格：480円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数33万食が完売次第終了

クラシックプリンパフェ 価格：380円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数48万食が完売次第終了

生チョコ風モンブラン 価格：280円～ 販売期間：4月22日～5月10日 ※但し販売数量予定数325万食が完売次第終了

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