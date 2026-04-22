ウィル・スミス主演の人気SFスリラー『アイ・アム・レジェンド』（2007）続編で、監督候補として報じられていたスティーヴン・ケイプル・Jr.の参加が正式に確認された。2024年夏には交渉中と伝えられていたが、ついに監督就任が現実のものとなった。 ケイプル・Jr.は『クリード 炎の宿敵』（2018）や『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）で知られる監督。続編には前作主演のスミス