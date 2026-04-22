新「アルファード」どんな内容に？

高級ミニバンの代名詞的存在であるトヨタ「アルファード」。2023年6月に登場した現行モデルである4代目モデルでは、まもなく改良がおこなわれるようです。高級ミニバン市場でトップを走るアルファードの進化に、ユーザーからは多くの声が寄せられています。

アルファードは2002年にトヨタの最高級ミニバンとして登場し、これまで多くのユーザーから支持されてきました。

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現行モデルは、2023年6月に登場した4代目で、「大空間高級サルーン」をコンセプトに開発され、歴代の重厚なスタイルを継承しつつ、より洗練されたエクステリアデザインを採用しています。

存在感のある大型ボディながらも、一般的な機械式駐車場に収まるサイズ感が維持されている点も大きな魅力です。

また、2025年1月にはガソリン車とハイブリッド車にくわえてプラグインハイブリッド車も設定され、多彩なパワートレインが用意されていることも特徴です。

ガソリン車には最高出力182ps／最大トルク225Nmを発生する2.5リッター直列4気筒エンジンが搭載され、駆動方式は2WDと4WDから選択可能。

ハイブリッド車は2.5リッターエンジンにモーターが組み合わされ、システム最高出力250psによるスムーズな加速と高い燃費性能を備えています。

さらに、大容量バッテリーを搭載するプラグインハイブリッド車は、システム最高出力306psというた高い出力を発揮しつつ、73kmのEV走行距離が確保されています。

グレードは、ガソリン車が「Z」のみ、ハイブリッド車が「X」「Z」「エグゼクティブラウンジ」の3種類、プラグインハイブリッド車が「エグゼクティブラウンジ」のみという構成です。

いずれのグレードも、広大な室内空間を持っていますが、特に最上級グレードの「エグゼクティブラウンジ」では、極上の座り心地を追求した専用のシートが採用されており、ショーファードリブンとしてのニーズにも応える仕様となっています。

そんなアルファードですが、まもなく改良が予定されているようです。都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「2026年6月を目処に、一部改良モデルが登場する予定と聞いています。

ただ、今回はボディカラーの変更やセキュリティ機能の強化、グレード構成の見直しなどがメインとなる見込みです」

具体的には、従来のボディカラーであった「ブラック」、「ニュートラルブラック」へと新たに変更されることや、スマートキーの精度を向上し、「リレーアタック」による盗難を防ぐ仕組みも導入されると言われています。

また、グレード構成については、以下のように話しています。

「ハイブリッド車のベースグレードである『X』が廃止となり、より機能装備が充実した『G』が新たに設定される見通しです。

これは『X』が不人気であったというよりも、昨今の物価高騰に対する価格改定の意味合いが強いと思われます。

『G』は『X』よりもやや車両価格が上がると見られますが、機能装備の追加によってコストパフォーマンスの高さ自体は大きく変わらない見込みです」

アルファードの一部改良モデルは、2026年4月ころには予約受注が開始される予定ですが、すでに多くの顧客が順番待ちの状態であるため、新規顧客に生産枠が回る可能性は低いようです。

なお、アルファードの兄弟車である「ヴェルファイア」も、同じタイミングでの一部改良が見込まれているようです。

前出のトヨタ販売店担当者は、「アルファードよりもヴェルファイアのほうが手に入れやすいのではないか」と話しますが、それでも相当な争奪戦となることが確実視されています。

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ユーザーからは、「また値上がりそう」「次の改良いつ出るのかなーって気になる」といった声が寄せられています。

また先行受注については、「どうせ抽選みたいに買えないんでしょ」「買えなそう」といった意見や、「予約いつ始まるのか気になるけど買える気がしない」と関心を示す声も見られました。

アルファードは、2025年も新車販売台数ランキングで乗用車全体の上位に入るなど、高級ミニバン市場を支えてきたモデルです。

今回の一部改良によって、どのように進化するのか、発表に注目が集まります。