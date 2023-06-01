NY株式21日（NY時間13:01）（日本時間02:01） ダウ平均49329.13（-113.43-0.23%） ナスダック24334.32（-70.07-0.29%） CME日経平均先物58885（大証終比：-455-0.77%） 欧州株式21日終値 英FT100 10498.09（-110.99-1.05%） 独DAX 24270.87（-146.93-0.60%） 仏CAC40 8235.72（-95.33-1.14%） 米国債利回り 2年債 3.777（+0.057） 10年債 4.295（+0.044） 30年債 4.90