NY株式21日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均　　　49329.13（-113.43　-0.23%）
ナスダック　　　24334.32（-70.07　-0.29%）
CME日経平均先物　58885（大証終比：-455　-0.77%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10498.09（-110.99　-1.05%）
独DAX　 24270.87（-146.93　-0.60%）
仏CAC40　 8235.72（-95.33　-1.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.777（+0.057）
10年債　 　4.295（+0.044）
30年債　 　4.902（+0.023）
期待インフレ率　 　2.376（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（+0.024）
英　国　　4.884（+0.050）
カナダ　　3.480（+0.041）
豪　州　　4.907（-0.030）
日　本　　2.386（-0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.12（+4.51　+5.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4736.70（-92.10　-1.91%）

ビットコイン（ドル）
75824.63（-491.47　-0.64%）
（円建・参考値）
1209万2512円（-78380　-0.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ