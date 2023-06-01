ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１１３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均 49329.13（-113.43 -0.23%）
ナスダック 24334.32（-70.07 -0.29%）
CME日経平均先物 58885（大証終比：-455 -0.77%）
欧州株式21日終値
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.777（+0.057）
10年債 4.295（+0.044）
30年債 4.902（+0.023）
期待インフレ率 2.376（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.480（+0.041）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.12（+4.51 +5.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4736.70（-92.10 -1.91%）
ビットコイン（ドル）
75824.63（-491.47 -0.64%）
（円建・参考値）
1209万2512円（-78380 -0.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49329.13（-113.43 -0.23%）
ナスダック 24334.32（-70.07 -0.29%）
CME日経平均先物 58885（大証終比：-455 -0.77%）
欧州株式21日終値
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.777（+0.057）
10年債 4.295（+0.044）
30年債 4.902（+0.023）
期待インフレ率 2.376（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.480（+0.041）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.12（+4.51 +5.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4736.70（-92.10 -1.91%）
ビットコイン（ドル）
75824.63（-491.47 -0.64%）
（円建・参考値）
1209万2512円（-78380 -0.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ