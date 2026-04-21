【新華社北京4月21日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は21日午後、国賓として訪中したモザンビークのチャポ大統領と北京の人民大会堂で会談した。両首脳は、両国関係を「新時代の中国・モザンビーク運命共同体」に引き上げることで合意した。