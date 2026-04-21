¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¹¥¤É¬¸«¡ª¡ÖEXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡¡¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹¡×
Çò¥Ï¥È¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ï¡¢4·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖEXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡¡¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤¤¤â¥Ð¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¡¼¥È
¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È
¢£¤é¤Ý¤Ã¤Ý¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò
¤ª¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ï¡¢ËüÇî¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖEXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡¡¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¤À¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÁõ¾þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤ÇËüÇî¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ´Ö±é½Ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£Å¹Æâ¤Î¶õ´Ö±é½Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì»®¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼
¢£ËüÇî¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì
ËüÇî²ñ¾ì¤Î¡Ö¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
¡ã¥«¥Õ¥§³µÍ×¡ä
Å¹¡¡¡¡Ì¾¡§EXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§ ¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©530-0011¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®1-1¡¡LINKS UMEDA 1
±Ä¶È»þ´Ö¡§2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00¡Á21:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡§Å¹Æâ20:00¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È21:00¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-6079-8950
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§108.87Ö
¡ã¥¤¡¼¥È¥¤¥ó»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£²¼µURL¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
»öÁ°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://lapoppo.com/expo2025-oc/
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤Ê¤¤
¢£EXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§ ¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ÆÃÀß¥µ¥¤¥È - IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡ªEXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¡¥¨¥¥Þ¥ë¥·¥§ÂçºåÅ¹
¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ü¤¦¤±¤ó¡Ù»Ï¤Þ¤ë¡ªÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤äÅ¹ÆâÂÎ¸³¡¢¥¬¥¹¥È¤¬ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤Ë
¡¦ÆÃÀ½¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¡×2¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
¡¦¾²¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢²»¤âÀÅ¤«¡ª°Ø»Ò¸ò´¹ÍÑ¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡¦2¼ïÎà¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡ª²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ö½é²»¥ß¥¯ V6¡×Àµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤¤¤â¥Ð¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¡¼¥È
¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È
¢£¤é¤Ý¤Ã¤Ý¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò
¤ª¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ï¡¢ËüÇî¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖEXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡¡¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ´Ö±é½Ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£Å¹Æâ¤Î¶õ´Ö±é½Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì»®¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼
¢£ËüÇî¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì
ËüÇî²ñ¾ì¤Î¡Ö¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
¡ã¥«¥Õ¥§³µÍ×¡ä
Å¹¡¡¡¡Ì¾¡§EXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§ ¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©530-0011¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®1-1¡¡LINKS UMEDA 1
±Ä¶È»þ´Ö¡§2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00¡Á21:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡§Å¹Æâ20:00¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È21:00¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-6079-8950
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§108.87Ö
¡ã¥¤¡¼¥È¥¤¥ó»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£²¼µURL¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
»öÁ°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://lapoppo.com/expo2025-oc/
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤Ê¤¤
¢£EXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§ ¤é¤Ý¤Ã¤Ý¥ê¥ó¥¯¥¹ÇßÅÄÅ¹
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ÆÃÀß¥µ¥¤¥È - IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡ªEXPO2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¡¥¨¥¥Þ¥ë¥·¥§ÂçºåÅ¹
¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ü¤¦¤±¤ó¡Ù»Ï¤Þ¤ë¡ªÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤äÅ¹ÆâÂÎ¸³¡¢¥¬¥¹¥È¤¬ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤Ë
¡¦ÆÃÀ½¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¡×2¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
¡¦¾²¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢²»¤âÀÅ¤«¡ª°Ø»Ò¸ò´¹ÍÑ¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡¦2¼ïÎà¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡ª²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ö½é²»¥ß¥¯ V6¡×Àµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹