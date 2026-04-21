21日、長野市の小学校では、児童と地域の住民が一緒にごみ問題について考えました。長野市の信里小学校4年生。21日の授業は「長野県のごみの排出量が少ない理由」がテーマです。授業には児童だけでなく地域住民6人も参加します。この学校では地域のコミュニティーの場になるよう月に1回、地域住民が見学できる授業を行っていましたが、交流を深めようと今回から参加型に変更しました。「食べる分だけ作る?」ごみを減ら