【モデルプレス＝2026/04/21】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃9が4月21日に放送された。重大発表が行われ、候補者が動揺する場面があった。【写真】HYBEオーディション候補者、重大発表に唖然の表情◆「ワースカ」レッスン期間延長・辞退者発生で候補者追加今回は、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様