【WORLD SCOUT】突然の重大発表…最終審査前の“試練”明らに 候補者動揺「サバイバルがすぎませんかね？」「理解できなかった」
【モデルプレス＝2026/04/21】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃9が4月21日に放送された。重大発表が行われ、候補者が動揺する場面があった。
【写真】HYBEオーディション候補者、重大発表に唖然の表情
今回は、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。候補者は3人となった。
＃8では、HYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン氏（Jay Ihn）から最終審査までのレッスン期間の延長、候補者を1人追加することが3人に説明された。＃9の冒頭では、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活することが明らかに。4人は、自分の課題と向き合いレッスンに励み、最終審査ではグループに加入する“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
＃9では、Rinkaが課題曲である2曲のレッスンに励む模様を放送。さらに、レッスン室にHYBE×Geffenのエグゼクティブ・クリエイターであるソン・ソンドゥク氏と、ジェイ・イン氏が突如訪れ、候補者の抜き打ちチェックも行われた。
レッスン後には、ソン・ソンドゥク氏が「今日は皆さんに大事な発表があってきました」と前置きし、「今ここにいる候補生の4人のうち、最終審査に進出する2人を選抜する中間評価を行います」と宣言。最終審査で4人から1人が選ばれると思っていた候補者は、最終審査に2人しか進出できないと知り、驚きの表情を見せた。
続けて、ソン・ソンドゥク氏は「中間審査では今練習している2曲を候補生4人でパフォーマンスしてもらいます。中間審査は約2週間後の1月2日に実施しますので、残された時間はそれほど多くありません」と中間審査の内容を説明。続けて「残りの時間でしっかりと準備し、後悔のないよう一生懸命練習して良い結果を残し、誰になるかは分かりませんが最終審査に残る2人になれるよう準備をしっかりしてください」と呼びかけた。
2人がスタジオを後にすると、4人の本音がこぼれる場面が。Aoiは「サバイバルがすぎませんかね？」と話し、Ayanaは「ちょっとまって、理解できなかった。4人が2人になる？」と戸惑った様子。合流したばかりのRinkaは「聞き間違いかと思ったよ」と語り、Sakuraは「やばっ」とつぶやいた。
候補者のソロインタビューでは、現在の心境をそれぞれ告白。今回のレッスンで高評価を受けたSakuraは「安心しきれない環境だし、自分の全力のすべてを出し尽くそうかなと」と前向きな姿勢を見せ、Ayanaも「選ばれるしかない。やる気と自信が燃えました」と気合十分。Aoiは「マイナス要素はまったくなく、プラスしかない。正直残酷だなと思ったけど、時期が早くなっただけ。私は選ばれる」と自信たっぷりにコメントした。
一方、レッスンは順調に進んでいるものの、途中からの合流で3人から遅れをとっているRinkaは「皆とは練習量が違う分、本当にヤバいなという気持ちです」と本音を吐露。しかしながら「自信は正直ないというのが本当の気持ちではあるんですけど、それを自信があるように2週間で変えていきたいと思います」と向上心を見せていた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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【写真】HYBEオーディション候補者、重大発表に唖然の表情
◆「ワースカ」レッスン期間延長・辞退者発生で候補者追加
今回は、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。候補者は3人となった。
◆「ワースカ」重大発表再び
＃9では、Rinkaが課題曲である2曲のレッスンに励む模様を放送。さらに、レッスン室にHYBE×Geffenのエグゼクティブ・クリエイターであるソン・ソンドゥク氏と、ジェイ・イン氏が突如訪れ、候補者の抜き打ちチェックも行われた。
レッスン後には、ソン・ソンドゥク氏が「今日は皆さんに大事な発表があってきました」と前置きし、「今ここにいる候補生の4人のうち、最終審査に進出する2人を選抜する中間評価を行います」と宣言。最終審査で4人から1人が選ばれると思っていた候補者は、最終審査に2人しか進出できないと知り、驚きの表情を見せた。
続けて、ソン・ソンドゥク氏は「中間審査では今練習している2曲を候補生4人でパフォーマンスしてもらいます。中間審査は約2週間後の1月2日に実施しますので、残された時間はそれほど多くありません」と中間審査の内容を説明。続けて「残りの時間でしっかりと準備し、後悔のないよう一生懸命練習して良い結果を残し、誰になるかは分かりませんが最終審査に残る2人になれるよう準備をしっかりしてください」と呼びかけた。
2人がスタジオを後にすると、4人の本音がこぼれる場面が。Aoiは「サバイバルがすぎませんかね？」と話し、Ayanaは「ちょっとまって、理解できなかった。4人が2人になる？」と戸惑った様子。合流したばかりのRinkaは「聞き間違いかと思ったよ」と語り、Sakuraは「やばっ」とつぶやいた。
◆突然の中間評価実施…候補者の本音は？
候補者のソロインタビューでは、現在の心境をそれぞれ告白。今回のレッスンで高評価を受けたSakuraは「安心しきれない環境だし、自分の全力のすべてを出し尽くそうかなと」と前向きな姿勢を見せ、Ayanaも「選ばれるしかない。やる気と自信が燃えました」と気合十分。Aoiは「マイナス要素はまったくなく、プラスしかない。正直残酷だなと思ったけど、時期が早くなっただけ。私は選ばれる」と自信たっぷりにコメントした。
一方、レッスンは順調に進んでいるものの、途中からの合流で3人から遅れをとっているRinkaは「皆とは練習量が違う分、本当にヤバいなという気持ちです」と本音を吐露。しかしながら「自信は正直ないというのが本当の気持ちではあるんですけど、それを自信があるように2週間で変えていきたいと思います」と向上心を見せていた。
重大発表に候補者動揺— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 21, 2026
「サバイバルがすぎませんか」「聞き間違えかと」
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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