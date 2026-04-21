ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「りんご」のランキング（月別、26年4月20日夜参照）より、トップ5だ。【5位】青森県 青森市「葉とらずサンふじ 約5kg」10000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】「葉とらずサンふじ」は、「サンふじ」の葉っぱを取らずに育てたりんごのことです。通常の「サンふじ」は、甘酸バランスがよくシャキシャキとした歯ごたえが大人気の品種ですが、そんな「サン