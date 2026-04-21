18日に最大震度5強を観測した大町市。21日朝は雨が降り、住宅に被害があった市民は不安な朝となりました。住民は「（窓が）びくとも動かない状態で内側からテープを張らないと家の中に風も雨も全部入ってきてしまう状態で」形が変わり閉じなくなった窓に崩れ落ちた屋根瓦。家の中には隙間風が吹きます。18日午後に県内で相次いで発生した地震によって、住んでいた家は一変しました。県によりますと、これまでにけが人の報告