日本列島では地震が相次いでいて、20日は三陸沖を震源とする最大震度5強を観測しました。18日に県内で起きた地震と関連はあるのでしょうか。信州大学（地質学）大塚勉特任教授「長野県で4月18日に起きた地震は、マグニチュード5.0あるいは5.1と地震としては中規模で、海溝で起こる地震の規模と比較すればかなり小さい地震ということが言えると思います。そのため長野県で起きた地震がその前に起こる前震として起きて、その