去年1月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故を受け、全国で進められている調査で県内では長さ2.4キロの下水道管で1年以内に対策が必要なことが分かりました。道路の陥没事故を受け、国交省は直径2メートル以上で、設置から30年以上経過した下水道管の調査を自治体に要請しました。県が管理する下水道管では長さ5.6キロが対象で、このうち36％を占める2.0キロが1年以内に対策が必要とされました。また、市町村が管理する下水