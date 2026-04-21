静岡･熱海市の土石流災害を巡る裁判の6回目の尋問が21日行われ「被害者の会」会長の瀬下雄史氏ら遺族や被災者が出廷しました。この裁判は、2021年7月、28人が犠牲となった熱海市の土石流災害を巡り、遺族らが、土砂を埋め立てた土地の現在と前の所有者や県、熱海市などに対し損害賠償を求めているものです。21日の裁判には、「被害者の会」会長で土石流で母親を亡くした瀬下雄史さんが出廷しました。瀬下さんは、被告に対して、「