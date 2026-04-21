ヴィアインホテルズは、全客室の禁煙化を完了した。健康増進法改正を受けて、2024年から段階的に客室の禁煙化工事を進めてきた。ヴィアインあべの天王寺で3月6日に工事を終了したことにより完了した。禁煙化を終えた客室は、3月27日から順次販売を開始している。今後、喫煙は館内所定の喫煙所のみで可能となる。