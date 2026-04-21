ドジャース専属カメラマンの写真展備前市美術館備前市伊部 アメリカメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手の地元である岡山県備前市で、チームの専属カメラマンによる日本で初めての写真展が21日、始まりました。 マウンドでダイナミックなピッチングを見せる山本投手。2026年3月、2年連続で開幕投手を務め、勝利をおさめた時の写真です。 ドジャース