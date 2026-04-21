超一級装備の限定車ピアッジオ グループ・ジャパンは、2026年3月27日（現地時間）にアメリカGPが開催されていたサーキット・オブ・ジ・アメリカにおいて、Aprilia racing（アプリリア・レーシング）が手がけた特別仕様車「X250TH」を発表しました。このモデルは、1776年7月4日のアメリカ合衆国独立宣言署名から数えて250周年を祝うために企画されたもので、アメリカ国旗の色彩からインスパイアされた鮮烈な「星条旗」カラーリ