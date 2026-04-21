中途半端な半速球はダメ巨人が19試合を消化して10勝9敗、貯金1で3位にいる。首位のヤクルトとは4ゲーム差となった。【写真】神宮でのヤクルト戦に挑む巨人選手たち14日からの阪神戦に連勝したが（1試合は雨天中止）、ヤクルト3連戦を負け越して5試合を3勝2敗、まあ、この位置にいられるのも阪神戦の連勝が大きい。19日のヤクルト第3戦、新人の増居翔太に5回まで2安打、終わってみればヤクルトの中継ぎ陣にかわされてこの2安