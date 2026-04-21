4月21日までに、元タレントの前山剛久が自身のTikTokを更新。現在の近影を公開し、私生活についても言及したのだが、その動画が注目を集めている。2022年6月をもって芸能界を引退した前山。その後、2025年12月ごろから東京・六本木のメンズラウンジ『CENTURY TOKYO』に真叶（まなと）名義で在籍したものの、同ラウンジのオーナーYUKIYAとのYouTube対談の不適切発言をきっかけに、2026年3月上旬に退店している。そんな前山が再