4月21日までに、元タレントの前山剛久が自身のTikTokを更新。現在の近影を公開し、私生活についても言及したのだが、その動画が注目を集めている。

2022年6月をもって芸能界を引退した前山。その後、2025年12月ごろから東京・六本木のメンズラウンジ『CENTURY TOKYO』に真叶（まなと）名義で在籍したものの、同ラウンジのオーナーYUKIYAとのYouTube対談の不適切発言をきっかけに、2026年3月上旬に退店している。そんな前山が再び動き出した。

「前山さんは、これまでもTikTokで動画をアップしてきましたが、4月17日から再始動した形です。《無職になった前山剛久を田舎に置き去りにしてみた》という企画動画を投稿し、20日ごろには同様のタイトルの第2回動画もアップ。黒いパーカーにボサボサ髪を披露し、ラウンジ退店1カ月後のプライベート姿を見せたのです」（芸能ジャーナリスト）

第2回の動画では、山奥に向かう道中の車内の様子が撮影された。動画内で、退店後は「ほぼ家出てへんかった」と家にこもっていたことを告白。さらに、やめた直後は「食事もあまりできなかった」と憔悴していたことも明かし、5kgくらい痩せたとも発言していた。

しかしこの動画には、《こんなに同情出来ない人って初めて》《もう表に出るのやめなよ》《本当メンタル鋼だね》と、前山への冷め切った声が並んだ。さらに、批判されても何度も表に出てくる強いメンタルに驚きを隠せないといった声も多い。

「前山さんは、YUKIYAさんのYouTubeチャンネルで、神田沙也加さんとの内容だと思われるエピソードを赤裸々に話し、『話してくれればよかったのに』『真剣に恋愛をした結果だからしょうがないじゃん』などと、彼女を軽視する発言が問題視されました。

そうした自身の発言が火種となって退店したわけですが、憔悴していたという “被害者ムーブ” が漂うTikTok動画には、見ている人も違和感を覚えざるを得なかったのでしょう。

前山さんは、一般企業およそ30社の面接を受け、すべて不採用だったことも明かしていました。働き口がない以上、生活していくためにもSNSの発信が不可欠なのでしょう。物議を醸してでも注目を集めたいと考えているのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

フォロワーは現在3100。はたしてどこまで伸びるのやら。