長野市内の飲食店で食事をした20代から60代の男女15人が、ノロウイルスによる食中毒になったことが分かりました。患者は全員、回復に向かっているということです。長野市保健所によりますと、4月16日に長野市内の飲食店「だいだらぼっち二の坊」で提供された料理を食べた20代から60代の男女15人が、おう吐や下痢などの症状を訴えました。医療機関からの通報を受け、市環境衛生試験所が行った検査で患者と従業員の便からノロウイ