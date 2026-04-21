全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草橋のとんかつ店『洋食大吉』です。良質な銘柄豚と伝統のレシピが叶える変わらない特別な味問屋街の活気と下町情緒が入り混じる浅草橋にも、世代を超えて愛される名店がある。『洋食大吉』は、文豪・池波正太郎も認めた古き良き洋食の味を守り続ける老舗だ。昼時には近隣の会社員が行列を作り、夜にはお酒で疲れを癒す近隣住民