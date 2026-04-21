全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草橋のとんかつ店『洋食 大吉』です。

良質な銘柄豚と伝統のレシピが叶える変わらない特別な味

問屋街の活気と下町情緒が入り混じる浅草橋にも、世代を超えて愛される名店がある。

『洋食 大吉』は、文豪・池波正太郎も認めた古き良き洋食の味を守り続ける老舗だ。昼時には近隣の会社員が行列を作り、夜にはお酒で疲れを癒す近隣住民の姿も。

長年愛される秘訣を聞くと「特別なことはなにもしてないですよ」なんて謙虚な返答が。しかし、剣立ちのしっかりした衣をまとう「昔風ロースカツ」を見れば、その“当たり前”のレベルの高さは一目瞭然だ。

昔風ロースカツ980円

『洋食 大吉』昔風ロースカツ 980円 デミグラスソースは創業当時のレシピを使用。濃厚で甘めの味わいがどこかなつかしい

使用するのはこだわりの岩中豚。さっぱりとした旨みと、脂の豊かな甘みを引き立てるのは、ラードで揚げたコク深い衣と、1週間かけて仕込まれる自家製デミグラスソース。すべての工程を丁寧にこなしたとんかつには、幼い頃特別に感じた濃厚な満足感が滲む。

受け継がれてきた“当たり前”が作り出す、不変のご馳走ここにアリ！

『洋食 大吉』店長 川島秀夫さん

店長：川島秀夫さん「おいしいものを誠実に！夜はお酒に合うメニューも豊富です」

『洋食 大吉』

浅草橋『洋食 大吉』

［店名］『洋食 大吉』

［住所］東京都台東区柳橋1-30-5KYビル地下1階

［電話］03-3866-7969

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時（21時20分LO、土・祝は〜20時20分LO）

［休日］日

［交通］JR総武線浅草橋駅東口から徒歩4分、都営浅草線浅草橋駅A6出口から徒歩2分

撮影／浅沼ノア、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、昔風ハンバーグの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】世代を超えて愛される洋食の名店 とんかつもハンバーグも旨い行列店（6枚）