【その他の画像・動画等を元記事で観る】 俳優の町田啓太とMAZZELのNAOYAが、4月22日に発売される『美的』6月号の不定期連載「美的な化学反応」で初共演を果たした。 ■「実はドッキリなんじゃないかと疑っていたくらい、夢のような時間でした」（NAOYA） NAOYAは、中学生の頃にドラマ『中学聖日記』で初めて目にして以来、町田を“憧れの人”として公言し続けてきた。SNS上でもふたりの共演を望む声が数多く上がるなか、つ