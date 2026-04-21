18日に発生した県北部を震源とする震度5クラスの2度の地震で、屋根瓦の一部が落下する被害が確認されている大町市では21日朝、雨が降り気象庁は土砂崩れの危険性が高まるとして注意を呼び掛けています。大町市では18日午後、県北部を震源とする震度5クラスの地震が2度観測されました。リポート「八坂地区では雨が降っていますが、こちらの家は屋根瓦が落ちてシートがかけられています」県によりますと、けが人など人的