女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が22日、第18話が放送される。トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上）は偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると大きな事件が起きて…一方の直美（上坂）は