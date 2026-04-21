Image: 株式会社Cycle こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。バッグ選びくらい悩ましい問題も、そうそうありませんよね……。“軽いバッグは耐久性が心配”、“コンパクトなバッグは容量が足りない”、“大容量バッグは重くてかさばる”。結局、あちらを立てればこちらが立たず。何に妥協するかのせめぎ合いなのです。そんな旅準備あるあるに真正面か