人気お笑い芸人の激変に衝撃が走っている。お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が２１日までにインスタグラムで「＃筋トレ＃ダイエット＃減量＃ボディメイク＃トレーニング」とのハッシュタグをつけて、ビフォーアフターを投稿。ポヨプヨの体から、ムキムキの現在へと見事な変ぼうを遂げている。西野はナダルとコロコロチキチキペッパーズを結成。１５年にコント日本一を決めるキングオブコント２０１５で