人気お笑い芸人の激変に衝撃が走っている。

お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が２１日までにインスタグラムで「＃筋トレ＃ダイエット＃減量＃ボディメイク＃トレーニング」とのハッシュタグをつけて、ビフォーアフターを投稿。ポヨプヨの体から、ムキムキの現在へと見事な変ぼうを遂げている。

西野はナダルとコロコロチキチキペッパーズを結成。１５年にコント日本一を決めるキングオブコント２０１５で優勝。西野といえば、２０２３年に「＃１００日後にバキバキになる西野」という企画を開始。２４年に「８２ｋｇ→６２ｋｇ」と２０キロ減量したビフォーアフターもアップし、変ぼうした姿が「別人」と話題になった。

最近のインスタグラムでは、「ボディビル大会まで」とカウントダウンしながら体を鍛えた様子をたびたびアップしている。

フォロワーは「すごい！！」「まじリスペクト」「かっこよすぎる」「どんどん筋肉大きくなってきてますね！」「人間の進化がわかります」「表情にも自信がついてめちゃくちゃカッコよくなってますよね」と驚きが止まらなかった。