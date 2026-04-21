ローソンが、冷凍スイカ「生すいかスティック」を4月14日から販売中。SNS上では、「おいしすぎる」「お値段もすてき」と話題になっています。オトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。【画像】わぁ…21キロカロリーはうれしすぎ！コチラがローソンの“140円”ひんやりスイーツです！（3枚）たった21キロカロリー！「生すいかスティック」「生すいかスティック」は、みずみずしいスイカをそのまま冷凍した、食べや