【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】ついついサボってしまいがちな掃除。そんな悩みを解消するためには、賢い「ロボット掃除機」にお任せしたり、気がついた時にいつでもサッと掃除できる「ハンディクリーナー」の導入がオススメだ。そんな2カテゴリの売れ筋を教えてもらった！＊＊＊＜教えてくれた人＞ヨドバシカメラ家電商品事業部清野 誠さんメーカーともコミュニケーションを取りながらヨドバシカメラで掃除